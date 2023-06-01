"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"



Doğa Rutkay Kamal, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olan Merve Dizdar ile gurur duyduğunu söyledi.



Konuyla alakalı konuşan Doğa Rutkay Kamal, "Yıllar önce Nurgül Yeşilçay gittiğinde hiç tanımadığım halde çok duygulanarak, Cem Özer’den ulaşıp, aramıştım. 'Seninle çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum' demiştim. Aynısını Merve’ye de yaptım. Bizim için çok büyük bir gurur. Onu giymiş, bunu giymiş kimin umurunda... O kıyafeti 'Özellikle bunu giyeyim' diye seçmemiştir. O zaten bir defilenin tasarımı... Onun için öyle bir tercihte bulunulmuştur. Onun dışında öyle güzelliği vardı ki açıkçası elbiseyi görmedim. Merve’nin oraya çıkması mutluluk verici. Zaten hepimiz Nuri Bilge Ceylan hayranıyız. Yıllardır bizi temsil ediyor. Bizden bir oyuncu arkadaşımızı gidip, bizi temsil edip, ödül alması mutluluk veriyor” diye konuştu.