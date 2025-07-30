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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Doğa'nın 'Aşktan' single'ı yayında

        Doğa'nın yeni single'ı 'Aşktan' yayında

        Genç sanatçı Doğa'nın söz ve müziği kendisine ait yeni single'ı 'Aşktan' Universal Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:49
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        Doğa'nın yeni single'ı 'Aşktan' yayında
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        Henüz 11 yaşındayken İngilizce-Türkçe şarkılar yazmaya başlayan genç sanatçı Doğa, yeni single'ı 'Aşktan'ı yayınladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitiminin yanı sıra çağdaş dans, hip hop eğitimleri de alan Doğa 2023'teki 'Sonum Ol'un ardından söz ve müziği kendisine ait 'Aşktan' elektronik müziğe yaklaşan sound'uyla dikkat çekiyor...

        'Aşktan' tüm dijital müzik platformlarında yayında...

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        #doğa
        #Aşktan
        #single
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