Doğa'nın yeni single'ı 'Aşktan' yayında
Genç sanatçı Doğa'nın söz ve müziği kendisine ait yeni single'ı 'Aşktan' Universal Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu...
Giriş: 30.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:49
Henüz 11 yaşındayken İngilizce-Türkçe şarkılar yazmaya başlayan genç sanatçı Doğa, yeni single'ı 'Aşktan'ı yayınladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitiminin yanı sıra çağdaş dans, hip hop eğitimleri de alan Doğa 2023'teki 'Sonum Ol'un ardından söz ve müziği kendisine ait 'Aşktan' elektronik müziğe yaklaşan sound'uyla dikkat çekiyor...
'Aşktan' tüm dijital müzik platformlarında yayında...
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