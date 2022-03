Doğa Kolejinde yeni eğitim hedefleri belirlendi

HABERTURK.COM

Doğa Kolejini bünyesine katan Can Holding, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde Doğa Koleji ailesiyle buluştu. Toplantıya Can Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Baycan, Doğa Koleji CEO’su Dr. İsmail Kızılbay, lisanslı okul kurucuları, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri katıldı.

Doğa Koleji, 20. yılına yeni eğitim hedefleriyle giriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Doğa Kolejini bir araya getiren ilk toplantı İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde gerçekleşti. Toplantının konusu 102 kampüsü ve 51 bin öğrencisi ile eğitim yolculuğuna devam eden Doğa Kolejinin gelecek dönemdeki eğitim hedefleri oldu. Yeni yönetim ve lisanslı okul kurucuları 20. yılın ve geleceğin eğitim yatırımlarıyla akademik hedeflerini değerlendirerek fikir alışverişinde bulundu.

BİLGİ’NİN ÖNDERLİĞİNDE ULUSLARARASI BİR EĞİTİM EKOSİSTEMİ KURULACAK

Toplantının gündeminde yer alan Doğa 20. yıl hedefleri yönetim tarafından şu ifadelerle açıklandı:

"Türkiye’nin marka bilinirliliği en yüksek k12 eğitim kurumu olan “Mutlu Çocuk Öğrenir” felsefesiyle hareket eden Doğa Koleji, 20. yılında BİLGİ Üniversitesi iş birliği ile mevcut kampüslerini güçlendirecek, yeni kampüslere kavuşacak ve uluslararası akreditasyonlu yeni eğitim modelleriyle öğrencileri tanıştıracak. Doğa’nın teknolojiden uluslararası iş birliklerine kadar ses getirecek eğitim yatırımları ise devam edecek.

Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiren Doğa Kolejinde yeni eğitim döneminde güçlü bir kurumsal altyapı ile okul öncesinden doktora eğitimine uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli hayata geçirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Arizona State Üniversitesinin (ASU) k12 eğitim modeli, Doğa Koleji ile kurulacak yeni yapılanmanın rehberi olurken Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan BİLGİ’nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak. Öğrenciler, Arizona State Üniversitesi ile yapılacak iş birliği kapsamında uluslararası akreditasyona sahip öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak."

DOĞA KOLEJİ EĞİTİM YOLCULUĞUNA GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

Doğa Koleji CEO’su Dr. İsmail Kızılbay, “Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ile finansal altyapısını ve akademik kadrosunu güçlendirerek uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli ile eğitim yolculuğuna devam edecek. Bu iş birliğinin, eğitim sektörünün lideri olan Doğa Kolejinin ulusal arenada çok daha etkili bir kurum olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Öncelikle bu yeni yapılanmanın hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dr. Kızılbay, Doğa Kolejinin öğrencilerine sunduğu ayrıcalıklı eğitimin İstanbul Bilgi Üniversitesinin katkıları ile okul öncesinden doktora eğitimine daha inovatif ve güçlü bir yapıya kavuşacağını da belirtti.

Okul öncesinden itibaren Doğa’da yetişen öğrencilerin, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşadıklarına değinen Dr. Kızılbay, “yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile girişimciliği, proje modellemeyi, bilimsel düşünceyi, yabancı dili, kültürü, sanatı ve sporu merkez alan eğitim sisteminde öğrenciler, teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üreten bireyler olarak yetişirken ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atıyor” şeklinde konuştu.

Dr. Kızılbay Doğa Kolejinin 20. yaşını kutlayarak gelecek 20 yılın hedeflerini “Uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan, teknoloji üreten, ülkemize, Cumhuriyetimize ve insanlığa değer katan, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen nesiller yetiştirerek sadece ulusal değil küresel bir eğitim ekolü olmaktır” diyerek ifade etti.