Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nın yarı final maçında rakibi Brezilya'yı 64-57'lik skorla mağlup eden Doğa Koleji Erkek Basketbol Takımı, 27 Eylül saat 18.00'de Sırbistan'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak. Mücadele ISF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye'ye 7. kez dünya şampiyonluğu yaşatmayı hedefleyen Doğa Koleji, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde gerçekleşen şampiyonada Türkiye'yi temsil ediyor.

Akademik başarılarının yanı sıra sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından söz ettiren Doğa Koleji Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'na bu yıl da damgasını vurdu. Çeşitli takım sporlarında 6 dünya şampiyonluğu, 49 Türkiye şampiyonluğu olan Doğa Koleji, Türkiye'ye bir dünya kupası daha getirmeyi hedefliyor.

Grup maçlarının ilk gününde erkeklerde Tayvan'ı 76-42'lik skorla yenen Doğa Koleji, kızlarda Nijerya'ya 49-39 mağlup oldu. Şampiyonanın ikinci gününde Doğa Koleji erkek takımı 64-45'lik skorla Macaristan'ı devirirken, kızlarda ise Şili'yi 63-23 mağlup etti. Çeyrek final öncesi son maçta erkekler Nijerya'yı 83-52'lik skorla yenerken kızlar 64-59'luk skorla Bulgaristan maçını kazandı.

Grup maçlarındaki başarılarıyla Doğa Koleji çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde rakibi Yunanistan'ı 89-47 mağlup eden Doğa Koleji erkek takımı, namağlup yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde ise Brezilya'yı 64-57’lik skorla yenen erkek takımı şampiyonada adını finale yazdırdı.

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, "Türkiye'ye bu gururu yaşatan takımlarımızla gurur duyuyor, final maçında başarılar diliyoruz" dedi.