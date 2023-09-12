Novak Djokovic, spor tarihinin en iyisi mi?
Novak Djokovic, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşırken dev zaferin ardından yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu. "Sırp olmasaydım batı dünyasında çok daha önceden yüceltilirdim" diyen Djokovic yaşadığı bu durumun kendisi için daha tatmin edici olduğunu dile getirdi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-0 yenen Novak Djokovic, kupaya ulaştı.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Sırp Djokovic ile dünya 3 numarası Rus Medvedev, Arthur Ashe Stadı'nda karşılaştı.
Rakibine oranla baştan sona üstün bir performans gösteren 36 yaşındaki Djokovic, 3 saat 16 dakika süren mücadelede 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Ödül töreninde duygularını dile getiren Djokovic, "Bu sporun tarihine geçmek, iz bırakan çok özel bir durum. Burada, 24 grand slam üzerine konuşma yapacağımı hiç hayal etmemiştim. Bunun gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Ama son birkaç yıl içinde, böyle bir şansım olduğunu fark ettim ve adımı tarihe yazdırdım." ifadelerini kullandı.
Amerika Açık final zaferinin ardından Sırp medyasına konuşan Djokovic'e herhangi bir spor dalında gelmiş geçmiş en iyi sporcu olup olamayacağı soruldu.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ SPORCU MU?
"Bu tartışmanın bir parçası olmayı hak edip etmediğimi size ve diğerlerine bırakıyorum" diyen Sırp raketi "Ancak bir gerçek var ki, eğer Sırp olmasaydım, yıllar önce özellikle batıda sportif düzeyde yüceltilmiş olurdum" ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında da ailesinin yaşadığı zorlukları hatırlatan Djokovic, "İhtimaller bana ve aileme karşı oldukça fazlaydı ama biliyorsunuz, başardık. 'Biz' diyorum çünkü burada olabilmem için çok şey feda eden aileme, anne ve babama çok şey borçluyum. Ve bu bir klişe değil. Gerçekten ciddiyim. Tüm bu yolculuğu düşündüğümüzde, hepimizin gurur duyabileceği inanılmaz bir yolculuk oldu. Bu tür bir yetiştirilme tarzı ve çocukluğumda yaşadığım deneyimler, gerçekten de bu anı ya da yaşadığım diğer anları, bu sporun tarihindeki kariyerimdeki büyük anları takdir etmemi sağlıyor" dedi.
EN FAZLA GRAND-SLAM KAZANAN TENİSÇİ
ABD Açık'ta 2011, 2015 ve 2018'in ardından dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 24. kupaya ulaşarak açık dönemde tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçi rekorunu kırdı. Sırp tenisçi, Avustralyalı Margaret Court'u yakalayarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekoruna da ortak oldu.