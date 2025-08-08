Jennifer Lopez'in, İstanbul Yenikapı konserinin açılışını yapan prodüktör ve DJ Faruk Sabancı, ayağının tozuyla elektronik müziğin dünyadaki en ünlü isimlerinden Tiésto ile KKTC'de birlikte sahne aldı.

Faruk Sabancı ile kuliste bir araya gelen Tiésto, Sabancı'dan seyirci kitlesiyle ilgili bilgi alarak; "Kalabalığa sence ne çalmalıyım?" diye sordu. Sabancı da seyircinin müzik beklentisi hakkında bilgiler verdi.

REKLAM advertisement1

İşte o diyalog:

REKLAM

Tiesto: Bu geceki kalabalık hakkında ne düşünüyorsun? Sence ne istiyorlar? Eski parçalar mı, yeni parçalar mı, biraz karışık mı?"

Faruk Sabancı: Bence vokal ağırlıklı parçalara bayılıyorlar. Çok underground bir kitle gibi değiller, büyük hit'leri dinleyip eşlik etmek istiyorlar bence.

Tiesto: Bunu bilmek iyi oldu, haydi yapalım.