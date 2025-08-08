Habertürk
        Haberler Müzik DJ Tiésto, Sabancı'dan tüyo aldı

        Tiésto, Sabancı'dan tüyo aldı

        Dünyanın en ünlü DJ'lerinden Tiésto, kendisinden önce sahne alan Faruk Sabancı'ya ne çalması gerektiğini danıştı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 11:42 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:42
        Tiésto, Sabancı'dan tüyo aldı
        Jennifer Lopez'in, İstanbul Yenikapı konserinin açılışını yapan prodüktör ve DJ Faruk Sabancı, ayağının tozuyla elektronik müziğin dünyadaki en ünlü isimlerinden Tiésto ile KKTC'de birlikte sahne aldı.

        Faruk Sabancı ile kuliste bir araya gelen Tiésto, Sabancı'dan seyirci kitlesiyle ilgili bilgi alarak; "Kalabalığa sence ne çalmalıyım?" diye sordu. Sabancı da seyircinin müzik beklentisi hakkında bilgiler verdi.

        İşte o diyalog:

        Tiesto: Bu geceki kalabalık hakkında ne düşünüyorsun? Sence ne istiyorlar? Eski parçalar mı, yeni parçalar mı, biraz karışık mı?"

        Faruk Sabancı: Bence vokal ağırlıklı parçalara bayılıyorlar. Çok underground bir kitle gibi değiller, büyük hit'leri dinleyip eşlik etmek istiyorlar bence.

        Tiesto: Bunu bilmek iyi oldu, haydi yapalım.

