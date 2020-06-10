CANER ÇALIŞIR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak performans sergiliyordu. Caner Çalışır son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında jüri üyesiydi.