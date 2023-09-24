Özgül Kavruk, "Oyunculuğu çocukluktan beri istiyordum. 18 yaşındayken 'Derman Bey' dizisinden teklif geldi. Beni gördükleri fotoğraflardan birinde yetişkin bir kadın gibi görmüşler. Yapımcı da öyle bir kadın arıyormuş. Yapımcı beni görünce 'evladım sen çocuksun, bize yetişkin bir kadın lazım' dedi. 'Makyaj yaparım kendimi büyük gösteririm, sonuçta fotoğraftaki kişi benim' dedim. 'Çok zayıfsın deyince' ben de 'yemek yerim kilo alırım' diye yanıt verdim ama kabul etmediler uğurladılar beni, gittim. Yapım ekibi sonra kendi aralarında 'bu kız çok istiyor, hevesli' diye konuşmuş olacaklar ki daha sonra benim için diziye karakter eklediler. Ertesi gün Uğurkan Erez aradı ve 'Sen nasıl konuştuysan seni yine görüşmeye çağırdılar' dedi. Diziye dâhil oldum. Oyunculuk üzerine bir eğitimim yoktu. Yeditepe Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler Bölümü'nde mezun olmuştum ama öğrenmeye çok açıktım. Hem yönetmenim ve hem oyuncu büyüklerim çok yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.