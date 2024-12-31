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        Haberler Bilgi Magazin Diziler neden yok? Ocak 2025 dizilerin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bu hafta diziler yok mu?

        Yeni yılın ilk haftasında diziler yayınlanacak mı, yeni bölümler ne zaman?

        Yeni yılın ilk haftasında televizyon ekranlarında alışılmışın dışında bir yayın akışıyla karşılaşmak mümkün. İzleyiciler, Bahar, Sandık Kokusu, Siyah Kalp ve Deha gibi sevilen dizilerin yeni bölümlerini heyecanla beklerken, bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacakları merak konusu oldu. Dizi akipçileri merakla yeni bölümlerin tarihini araştırıyor. Peki, bu hafta diziler yok mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:23
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        • 1

          Sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen Bahar, Sandık Kokusu, Siyah Kalp ve Deha gibi popüler diziler, bu hafta ekranlarda yer almayabilir. Yeni yılın ilk haftası, televizyon kanalları genellikle yayın akışlarında değişikliklere gidiyor. Bu durum, izleyicilerin "Dizilerin yeni bölümleri neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Dizilerim yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağına dair bilgi almak için gözleri açıklamalara çevirdi. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          BU HAFTA DİZİLER YOK MU OCAK 2025?

          31 Aralık akşamı birçok dizinin yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Kanalların televizyon yayın akışları yayımlandı. Birçok dizinin yeni bölümünün yer almadığı görüldü. Bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı gibi yapımların yeni bölümünü yayınlanmayacak. Dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta içerisinde de yılbaşı haftası sebebiyle yayınlanmayacağı düşünülüyor.

        • 3

          DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          İlgiyle takip edilen dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki kaldığı yerden ekranlara gelmesi bekleniyor.

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