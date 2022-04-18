Akşam iftardan sonra dizi ve ya film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar, 18 Nisan Pazartesi TV yayın akışını araştırıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 18 Nisan akşamı; Survivor All Star yarışma programı ve Alparslan: Büyük Selçuklu, Hakim, Üç Kuruş, Yasak Elma dizileri ekrana geliyor. 18 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;