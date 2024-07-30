Dizi setinde Jennifer Aniston'ın üzerine sahte petrol atıldı
Başrolünde yer aldığı 'The Morning Show' dizisinin setinde görüntülenen Jennifer Aniston, protesto sahnesinin çekimlerinde üzerine petrol fırlatılmış gibi görünüyordu. Kamera arkasında ise durum bambaşkaydı
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Jennifer Aniston, önceki gün Manhattan'da 'The Morning Show' dizisinin dördüncü sezon çekimlerinde görüntülendi.
55 yaşındaki ABD'li oyuncu, sette bir protesto sahnesini çekerken görüldü.
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Aniston'ın beyaz gömlek ve açık renk pantolonunun üzerine yapışkan, katran benzeri maddenin sıçratıldığı çekimlerde rolü gereği öfkeli yüz ifadesi objektiflere yansıdı.
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Aniston'ın dizideki karakteri Alex'in etrafının kendisine petrol fırlatan protestocularla çevrili olduğu bir sahne çekiliyordu.
Kamera arkasından yansıyanlara göre Aniston'ın üzerine, petrol görüntülü siyah bir madde sürüldü.
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Sevilen dizi, hem Jennifer Aniston'a hem de rol arkadaşı Reese Witherspoon'a (48) 'Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Drama Dizisi' dahil olmak üzere çok sayıda Emmy adaylığı kazandırdı.
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'The Morning Show' kurgusal bir sabah haber programının kamera arkası dünyasında geçiyor. Rakip sunucular Alex ve Bradley'nin yaşadıklarını konu edinen dizide sıklıkla salgın ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi güncel konular ele alınıyor.