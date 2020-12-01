Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.
Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., "Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu.
Şüpheli Arif Y. ise iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını öne sürerek, "Kapıya tekme atan ben değilim. Ben olayda darp edildim. Olayla uzaktan yakından ilgim ve alakam yok. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittim ancak kapıya tekme atıp atmadığımı görmedim" şeklinde konuştu.
TUTUKLANDILAR
İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından, "Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek" suçundan tutuklandı.
EMNİYET İFADELERİNDE OKTAY KAYNARCA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Şüpheliler Şiyar A. Ve Arif Y., emniyet ifadelerinde olay nedeni ile set ekibinden Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.
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