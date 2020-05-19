Diz ağrısını azaltan ayakkabılar

Son zamanlarda çıkan ayakkabılar arasında silikon, yüksek tabanlı spor ayakkabılara sık sık rastlar olduk. Bu ayakkabılar daha önce ortopedik hastalar için özel üretilen ve hastanın ağrısını azaltmaya yönelik kullanılan ayakkabılardır. Ayakkabı sanayii bu durumu fark edip, son dönemde bu tarz ayakkabı üretmeye başladı. Her markada bulabileceğiniz bu yüksek tabanlı ayakkabılar, bel diz gibi ağrı çekenler için oldukça büyük yarar sağlamaktadır.
Ayakkabıların sert dolgulu silikon bir yapısı mevcuttur. Ayakkabı tabanı diğer spor ayakkabılardaki gibi esnemez. Bu nedenle daha rahat bir hareket özgürlüğü sağlar, ayrıca ayaklarda, dizlerde oluşan ağrının azalmasına yardımcı olur.
Tıbbi Tedavilerde Kullanılma Nedeni Nedir?
Ayak başparmağında oluşan kireçlenmelerde, ayak tabanında bulunan zarda oluşan ağrılarda, ayak bileğindeki ağrılarda bu ayakkabılarla yürümek mümkün olabildiği için, bu ayakkabılar tercih edilmektedir.
Ayrıca şeker hastalarında da kullanılır. Şeker hastalığı ayak parmaklarına vurduğu için, bu hastaların ayakta oluşan yaralardan dolayı rahat yürüyemez ve ayakkabı giymekte zorlanırlar. Bu hastalarda yapılan araştırmalar ayakkabının, tabandaki yükü hafifletmesinden dolayı ağrıyı azalttığı gözlemlenmiştir. İleri derecede şeker hastaları doktor kontrolünde kullanmalıdırlar. Yürürken yaşanabilecek denge kaybı, hastayı olumsuz yönde etkiler.Bu ayakkabılar sert bir tabana sahip olduğu için ayak bileğinin daha çok hareket etmesine, baldır, uyluk ve kalça çevresindeki kasların da daha fazla çalışmasına neden olur. Böylece bacaklardaki kas oranı artarak, yağ oranı azalır.
Ayrıca bu ayakkabılar yapılan araştırmalarda daha fazla kilo vermeye yardımcı olduğu saptanmıştır.
Bu ayakkabılar bel ağrısı çekenler için sakıncalıdır. Yapılan araştırmalar bel ağrısı şikâyeti olanlar için düztabanlı ayakkabıların kullanılması gerektiği yönündedir.
Bu ayakkabılar yürüyüşlerde kullanılması gereken ayakkabılardır. Koşmak için uygun ayakkabılar değildir.
Hangi Durumda Kullanılması Sakıncalıdır?
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