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        Haberler Bilgi Yaşam Diyette petibör bisküvi yenir mi? Diyette petibör bisküvi yemek kilo aldırır mı?

        Diyette petibör bisküvi yenir mi? Diyette petibör bisküvi yemek kilo aldırır mı?

        Diyet yaparken tatlı ve atıştırmalıklardan uzak durmak zor gibi görünebilir. Ancak bazen pratik bir ara öğün ya da açlığı bastıracak küçük bir atıştırmalık arayışına gireriz. Bu noktada petibör bisküvi, birçok kişinin aklına gelen ilk seçeneklerden biri oluyor. Hafif yapısı, kolay ulaşılabilir olması ve çay ile mükemmel uyumu, onu cazip bir tercih haline getiriyor. Peki, Diyette petibör bisküvi yenir mi? Diyette petibör bisküvi yemek kilo aldırır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:16
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        Diyette petibör bisküvi yenir mi?
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        Diyet yaparken her gıdanın besin değerine, içerdiği karbonhidrat ve yağ oranına dikkat etmek gerekiyor. Gün içinde pratik bir atıştırmalık tüketmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği petibör bisküvi, masum gibi görünse de içeriğinde ne olduğu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Peki, petibör bisküvi diyet yapanlar için uygun bir seçenek mi? İşte, konuyla ilgili merak edilen soruların cevapları.

        DİYETTE PETİBÖR BİSKÜVİ KİLO ALDIRIR MI?

        Petibör bisküvi, çocukluktan beri mutfağımızda yer eden klasik atıştırmalıklardan biri olarak tüketilmeye devam ediyor. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu bisküvi, sade ve hafif görüntüsüyle masum görünse de, diyet yapanlar pek de uygun bir ürün olmayabilir. Kilo verme sürecinde dikkatli tüketilmediğinde kilo almaya yol açan petibör bisküvinin içeriğine baktığımızda genel olarak un, şeker, bitkisel yağ ve süt tozu gibi bileşenlerden oluştuğunu görürsünüz. Bu bileşenler, petibör bisküvinin karbonhidrat ve yağ açısından zengin bir atıştırmalık olmasını sağlar. 100 gramında yaklaşık 450 kalori bulunan petibör bisküvi, yüksek enerji içeriğine sahiptir. Şeker ve rafine un oranı yüksek olduğu için kan şekerini hızla yükseltir ve kısa süre sonra tekrar acıkmanıza neden olabilir. Ancak unutulmaması gerekir ki özellikle diyet sürecinde paketli ve işlenmiş gıda tüketiminde uzak durulmalıdır.

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        PETİBÖR BİSKÜVİ DİYETTE YENİR Mİ?

        Diyet yaparken petibör bisküvi tüketmek tamamen yasak değildir, ancak dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunur. İlk olarak diyet yaparken karbonhidrat dengesini iyi ayarlamak gerekir. Petibör bisküvi, yüksek karbonhidrat ve şeker içerdiği için günlük alım miktarı sınırlandırılmalıdır.

        Bu yüzden diyette petibör bisküvi tüketirken şu noktalara dikkat edebilirsiniz:

        • Günlük aldığınız kalori miktarına bağlı olarak, bir ya da iki adet tüketmek uygun olabilir. Ancak paketlerce yemek kilo alımına neden olabilir.
        • Petibör bisküviyi sade tüketmek yerine, yanında bir bardak süt veya yoğurt gibi protein kaynağı ile tüketirseniz, kan şekerinizin ani yükselmesini engelleyebilirsiniz.
        • Eğer vazgeçemiyorsanız, tam tahıllı veya kepekli versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Bu versiyonlar lif bakımından daha zengin olduğu için daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
        • Günün geç saatlerinde tüketilen basit karbonhidratlar, kilo alımını hızlandırabilir. Bu yüzden gün içinde ve mümkünse sabah saatlerinde tüketmek daha sağlıklı olabilir.
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        DİYETE UYGUN PETİBÖR BİSKÜVİ İLE YAPILABİLECEK TATLI TARİFİ

        Diyet yaparken tatlı krizlerine girmek kaçınılmaz ancak, bu tatlı krizlerini sağlıklı ve düşük kalorili alternatiflerle atlatmak mümkün. Petibör bisküvi kullanarak hem lezzetli hem de diyet dostu bir tatlı yapabilirsiniz. İşte şekersiz ve düşük kalorili, petibör bisküvisi ile hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif:

        Diyet Muhallebili Petibör Tatlısı

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı süt ( Yağsız süt tercih edilmelidir)
        • 1 yemek kaşığı yulaf unu ya da tam buğday unu
        • 1 çay kaşığı bal ya da şekersiz tatlandırıcı
        • 1 çay kaşığı vanilya özü, tozu da kullanılabilri.
        • 4 adet tam tahıllı veya kepekli petibör bisküvi
        • 1 çay kaşığı kakao ( Arzuya göre tercih edilmeyebilir)
        • 2-3 adet ceviz veya badem (üzerini süslemek için)

        Yapılışı:

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        • Sütü bir tencereye alın ve içine yulaf ununu ekleyin. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
        • Karışım koyulaşmaya başladığında vanilya özünü ve balı ekleyin, iyice karıştırın.
        • Küçük bir kaba 2 adet petibör bisküviyi dizin. Üzerine hazırladığınız muhallebiden bir kat dökün.
        • Tekrar üzerine bisküvi ekleyin ve kalan muhallebiyi dökün.
        • Üzerini kakao ve dövülmüş ceviz veya bademle süsleyerek soğuması için buzdolabına kaldırın.
        • Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

        PETİBÖR BİSKÜVİSİ KALORİSİ NEDİR?

        Petibör bisküvinin ortalama kalori değerleri:

        1 adet (yaklaşık 7-8 gram): 35-40 kalori

        100 gram: 450 kalori

        4 adet (ortalama bir porsiyon): 140-160 kalori

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