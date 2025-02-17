Diyette nugget yenir mi? Diyette nugget yemek kilo aldırır mı?

DİYETTE NUGGET KİLO ALDIRIR MI?

Nuggetların besin değerlerine bakmak gerekir. Tavuk etinin küçük parçalara ayrılarak işlenmesiyle yapılan bu gıda içerdiği proteinle bilinir. Nuggetların ana bileşeni tavuk eti olsa da bu tavuk etinin çoğu zaman işlenmiş ve türevleri kullanıldığı için besin değerleri taze ve doğal tavuk etine göre farklılık gösterebilir. Pek çok hazır nugget markasında tavuk eti, un, mısır nişastası, baharatlar, tuz ve çeşitli katkı maddeleri kullanılarak işlenir. Bu katkı maddeleri hem lezzeti artırır hem de raf ömrünü uzatır fakat bunlar nuggetların kalori yağ tuz ve şeker içeriğini artırır.

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Bir nugget pişirme yöntemi ve markasına göre değişmekle birlikte ortalama olarak 40-50 gram arasında bir ağırlığa sahiptir. Kızartma yöntemiyle pişirilen nuggetlar yüksek oranda yağ içerir ve bu da kalori miktarını artırır. Örneğin, 100 gram kızartılmış nugget 250-300 kalori civarında olabilir. Fakat nuggetların kalorisi yalnızca içeriklerinden değil aynı zamanda hazırlama şekillerinden de etkilenir. Eğer nuggetlar kızartılmışsa yağa emilerek yüksek miktarda kalori alımı sağlanır.

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Diğer taraftan fırında pişirilen nuggetlar kızartmaya göre biraz daha düşük kaloriye sahip olsa da yine de işlenmiş ve katkı maddeleriyle hazırlanmış oldukları için fazla tüketildiklerinde yine kilo alımına yol açabilirler. Bir diğer faktör de nuggetların içerdiği yağ türüdür. İşlenmiş gıdalarda doymuş yağlar ve trans yağlar bulunur. Bu yağlar vücutta depolanarak kilo alımını tetikleyebilir ve zamanla kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle fast food zincirlerinde satılan nuggetlar bu tür sağlıksız yağlar açısından zengin olabilir.

Nuggetların tüketimi günlük kalori ihtiyacını aşacak şekilde devam ederse bu durum zamanla kilo alımına yol açabilir. Vücudun ihtiyacından fazla alınan kalori enerji olarak kullanılmazsa yağ olarak depolanır. Bu nedenle nuggetların aşırı tüketimi kilo alımını hızlandırabilir. Özellikle fast food restoranlarında sıkça tüketilen nuggetlar çoğu zaman düşük besin değeri sunarken kalorisi yüksek olan soslarla birlikte yenildiğinde bu besinlerin kalori içeriği daha da artar. Böylece hızlı bir şekilde fazla kalori alımına yol açar.

Nuggetlar şeker ve karbonhidrat oranlarıyla da dikkat çeker. Kan şekeri dalgalanmaları açlık hissini artırarak daha fazla yemek yeme isteğine sebep olabilir. Yüksek karbonhidrat içeriği insülin salınımını tetikler ve bu da vücutta yağ birikmesine neden olabilir. Nuggetların kilo aldırma potansiyeli yalnızca beslenme alışkanlıklarına bağlı değildir. Fiziksel aktivite de bu durumu etkileyen bir kriterdir. Eğer kişi düzenli olarak egzersiz yapıyorsa bu tür gıdaların vücutta biriken kalorileri yakmak için harcanma olasılığı daha yüksektir. REKLAM NUGGET DİYETTE YENİR Mİ? Diyet yaparken yiyeceklerin kalori içeriği besin değeri ve hazırlama şekilleri göz önünde bulundurularak seçimler yapılmalıdır. Nuggetlar işlenmiş tavuk etinden yapılan ve bolca yağ içeren bir fast food ürünü olduğundan klasik diyet planlarında önerilmez. Tüketilmesi de tamamen diyetin içeriğine kişisel hedeflere ve nuggetların nasıl hazırlandığına bağlıdır. Yani nuggetları diyet sırasında tüketmek mümkündür fakat bunun bazı koşulları vardır. Evde yapılan sağlıklı nuggetlar taze tavuk eti, tam buğday unu ve doğal baharatlar kullanılarak hazırlanabilir. Dışarıda satılan işlenmiş nuggetlara göre daha besleyici ve daha düşük kalorili olabilir. Daha fazla protein içerdiğinden diyet yapan kişi için daha doyurucu olabilir. Nuggetlar protein açısından zengin olmaları nedeniyle diyetinize dahil edilebilir. Protein vücudun kas kütlesini korumasına yardımcı olur açlık hissini azaltır ve metabolizmayı hızlandırır. Eğer nuggetlar sağlıklı bir şekilde pişirilirse ve fazla yağ eklenmezse iyi bir protein kaynağı olabilirler. Protein alımının artırılması yağ kaybını destekleyen bir diyette faydalı olabilir. REKLAM Diyet yaparken nugget tüketmek isteyenler için önerilen bir diğer yaklaşım yanında düşük kalorili ve besleyici yiyecekler tüketmektir. Örneğin, nuggetları taze sebzelerle veya tam tahıllarla birlikte tüketmek dengeli bir öğün oluşturabilir. Bu şekilde nuggetlar yalnızca protein kaynağı olarak değil sağlıklı bir öğünün parçası olarak yer alabilir. NUGGET DİYETE UYGUN MU?

Diyet yaparken nugget tüketmek isteyenler için sağlıklı bir alternatif hazırlamak mümkündür. Evde yapacağınız bu diyet dostu nugget tarifi hem lezzetli hem de besleyici olacaktır. Öncelikle taze tavuk göğsünü küçük parçalara ayırarak veya ince dilimler halinde keserek başlıyoruz. Tavuk eti protein açısından zengin olduğu için tok tutar ve kas yapımına yardımcı olur. Ardından tavuk parçalarını bir kaba alıp üzerine baharatlar (kimyon pul biber kekik gibi) tuz ve biraz limon suyu ekleyerek iyice karıştırın. Bu karışım tavukların lezzetini artıracaktır. Panik kaplaması için beyaz un yerine tam buğday unu veya yulaf unu kullanarak daha sağlıklı bir alternatif oluşturabilirsiniz. Ayrıca daha fazla lif eklemek isterseniz ince dövülmüş yulaf ezmesi de ekleyebilirsiniz. Bu karışıma tavuk parçalarını batırarak tamamen kaplanmalarını sağlıyoruz. Daha sonra bu nuggetları yağsız bir fırın tepsisine dizip 180 derecede 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Arada bir nuggetları ters çevirerek her iki tarafının da eşit şekilde pişmesini sağlamak faydalı olacaktır. Fırınlanan nuggetlar kızartılmış olanlara kıyasla çok daha az yağ içerir bu da kalori alımını kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Yanında yoğurt bazlı düşük kalorili bir sos veya taze sebzelerle birlikte servis edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan nuggetlar diyetinizi bozmadan keyifle tüketebileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık olacaktır.