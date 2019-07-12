Tayland'da Uncle Fatty takma adıyla ün kazanan obez maymun diyet kampından kampından kaçtı. Yetkililer en son 26 Şubat'ta görülen maymunun ölmüş olabileceğinden endişeleniyor.

Jibon, makak, langur ve loris gibi yüz binlerce yabani maymunun serbestçe dolaşabildiği Tayland'da turistler tarafından yüksek kalorili yiyeceklerle beslenen ve pek fazla hareket etmeyen Uncle Fatty isimli maymun yıllar içinde kilo alarak obez oldu.

İdeal kilosunun iki katına ulaşan makak maymunu, yetkililerin endişesi üzerine 2017 yılında diyet kampına gönderildi.

Görevliler tarafından sıkı bir diyete alınan Uncle Fatty ilk olarak diğer maymunların yemeğini çalmaya başladı, sonrasında ise diyet kampından firar etti.

Uncle Fatty ortadan kaybolduktan sonra yerli halk, çevre dükkanların güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Ancak obez maymundan hiçbir iz bulunmadı.

Maymun Kulübü Başkanı Kavinaphat Mongkoltechachat, maymunun ölmüş olabileceğini belirtti.

Maymunun yaşlı olduğunu ekleyen Mongkoltechachat "Hasta olduğunu ve iyileşmek için ormanın derinliklerine gitmiş olabileceğini düşündük. Ertesi hafta ormanda arama yaptık ancak onu bulamadık" dedi.

Uncle Fatty'nin iştahının son zamanlarda kapalı olduğunu ifade eden Mongkoltechachat, obez maymunu aramaya devam edeceklerini bildirdi.