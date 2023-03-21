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Diyarbakır´da bir kişi evini ateşe verip kaçtı

Diyarbakır´ın Kayapınar ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen H.D., evini ateşe vererek kaçtı. Ailesinin yangın büyümeden terk ettiği ev, kullanılamaz hale geldi

Giriş: 21.03.2023 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır´da bir kişi evini ateşe verip kaçtı
Diyarbakır´da bir kişi evini ateşe verip kaçtı
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DHA

Yangın, öğleden sonra Kayapınar ilçesi, Barış Mahallesi 1042´nci sokaktaki Çöl Güzeli Toplu konutlarında bulunan bir evde meydana geldi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen H.D., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe vererek kaçtı. Ailesinin, alevler büyümeden dışarı çıktığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, polis, H.D.´nin bulunması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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