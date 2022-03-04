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Diyarbakır surlarını defineciler ve madde bağımlıları tahrip etti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 5 bin yıllık Diyarbakır surlarında restorasyon çalışmaları sürerken, bazı burçlar ve sur duvarları tahribata uğradı. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Madde bağımlılarının ateş yakıyor, defineciler tarafından yapı duvarlarına, nişlere zarar veriyor. Sur taşları sökülüyor. Bir savunma yapısı olan Diyarbakır Kalesi tarih boyunca Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıyı korudu. Ancak günümüze gelindiğinde artık suru ve kaleyi korumak Diyarbakırlının asli vazifesidir" dedi

04.03.2022 - 12:35 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 200 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları'nda, 2020'de Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Surlar'da Diriliş' sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

     

  • Ancak, zaman zaman tarihi surların duvarlarındaki taşların defineciler tarafından sökülerek tahrip edilmesi, madde bağımlılarının ısınmak için burçlarda ateş yakması, yıkılan gecekondulardan çıkarılan tellerin bakırlarının çıkarılması için yakılan ateşin ardından çıkan isin duvarlara yapışması tepkilere neden oldu.

     

  • 'YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK'

    Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, restorasyon çalışmaları sürerken bu tür olumsuz manzaralarla karşılaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

     

  • "Burcun içerisinde özellikle madde bağımlılarının ısınmak için ateş yaktıklarını görmekteyiz. Bunun dışında ayrıca defineciler tarafından yapı duvarlarına, nişlere zarar verildiğini tespit etmiş durumdayız.

     

  • Burada özellikle sur taşlarının söküldüğü ve tahribatın meydana geldiğini görüyoruz. Bununla ilgili yasal işlem başlatılacak. Genelde çok fazla karşılaştığımız bir durum değil. Bazı dönemlerde özellikle yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak bu tür müdahaleler yapı içerisinde hızlı tahribatlara da sebebiyet veriyor.

     

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