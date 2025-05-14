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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açtı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!

        Diyarbakır'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobilin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu hayatını kaybetti. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:29
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        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi Kübra Sofioğlu (17) hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücü C.G. (16) tutuklandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesinde meydana geldi. C.G. idaresindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı.

        METRELERCE SAVRULDU

        Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sofioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen C.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

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        KÜBRA'NIN ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

        Kübra Sofioğlu'nun arkadaşları, kazanın meydana geldiği caddede eylem yaptı. 'Bu bir kaza değil, ihmal', 'Adalet slogan değil' ve 'Kübra'nın sesi ol' yazılı pankartlar açıldı.

        Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na, süratli şekilde yolda ilerleyen C.G.'nin kullandığı otomobilin çarptığı, Sofioğlu'nun metrelerce savrulduğu yer aldı.

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        #son dakika
        #Kübra Sofioğlu
        #Son dakika haberler
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