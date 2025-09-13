Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 18 tutuklama!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar ham maddesinin imha edildiğini, gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'inin tutuklandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.
34 ŞÜPHELİ YAKALANDI
DHA'daki habere göre; 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar elde edilebilecek ham madde imha edildi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.