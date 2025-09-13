Habertürk
        Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 18 tutuklama | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 18 tutuklama!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar ham maddesinin imha edildiğini, gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'inin tutuklandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 09:54 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:23
        Narkotik operasyonunda 18 tutuklama!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

        34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        DHA'daki habere göre; 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar elde edilebilecek ham madde imha edildi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

        18 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
