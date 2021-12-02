Kaza, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Tek vagonlu tren, Sanayi Sitesi arkasında bulunan rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen Emrah Gök'e çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.

Trenin makinisti kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı haberi duyup gelen Gök'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Emrah Gök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.