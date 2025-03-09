Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir kafede silahlı saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Merve Nur Y. kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.