Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.
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Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.
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Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.