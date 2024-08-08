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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da narko-terör operasyonu | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da narko-terör operasyonu

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ile 82 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:52
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          Türkiye genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

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          Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı mahallelerinde "Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

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          Operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk, 79 kilogram toz ve 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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          Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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