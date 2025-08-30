Habertürk
        Diyarbakır'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Giriş: 30.08.2025 - 19:18 Güncelleme: 30.08.2025 - 20:58
        Diyarbakır'da kaza: 1 ölü 15 yaralı
        Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada 1 kişi öldü, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, bölgeye gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

