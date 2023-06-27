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Diyarbakır'da husumetliler arasında taşlı-sopalı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde husumetli iki taraf arasındaki sözlü tartışma yerini taşlı-sopalı kavgaya bıraktı. Kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 27.06.2023 - 21:44 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da husumetliler arasında taşlı-sopalı kavga: 5 yaralı
DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre arlarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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