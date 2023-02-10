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Diyarbakır'da hasar gören doğal gaz hattında onarım çalışması başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören doğal gaz ilettim hattında onarım çalışması başlatıldığı bildirildi

Giriş: 10.02.2023 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da hasar gören doğal gaz hattında onarım çalışması başladı
AA

Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, kente gaz ulaştıran BOTAŞ boru hatlarında da deprem nedeniyle hasar oluştuğu belirtildi.

Doğalgaz iletim hatlarındaki onarım çalışmalarının BOTAŞ tarafından 2 gün süreceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikli olarak büyük tüketiciler ve sanayi tesislerinin gaz arzı durdurulmuştur. Ancak konutların doğal gaz akışının kesilmemesi için vatandaşlarımızın, şehir içi boru hattı şebekesinde kalan doğal gazı tasarruflu ve bilinçli tüketmesi gerekmektedir. Bu yüzden, iki gün süreyle gündüz saatlerinde zorunlu haller dışında tüketim yapılmaması, ısınma amaçlı cihazların akşam 19.00'dan başlayarak 22.00'ye kadar kullanılması ve hayati önem haricinde doğal gaz tüketimi gerçekleştirilmemesini tüm abonelerimizden önemle duyuruyoruz. Konu Bakanlık ve Valilik kriz merkezlerince de yakından takip edilmektedir. İlimizde doğal gaz arzı sürekliliği sağlandığında kamuoyuna tekrar bilgi verilecektir."

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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