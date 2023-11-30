Diyarbakır'da hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü
Diyarbakır Bismil'de TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç, demir yığınına döndü. Feci kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Kara Köprü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki saman yüklü TIR'a arkadan çarptı.
ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE HURDAYA DÖNDÜ
Hafif ticari aracın demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi.
Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.