Diyarbakır'da enkazda altın ve döviz bulundu

AA

Diyarbakır''ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan 4 binanın enkazında bulunan ziynet eşyası ve döviz yetkililere teslim edildi.

Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremde kaybettiği yakın akrabalarına ait eşyaları arayan N.Y.B, poşet ve çorap içerisinde saklanmış altın kolye, 8 çeyrek altın, 3 burma bilezik, 2 küpe, yüzük, 3 bin 500 avro ile saat buldu.

BELEDİYE VE POLİS GÖZETİMİNDE TUTANAK

N.Y.B, hayatını kaybeden vatandaşlara ait altın ve dövizi belediye ve polis gözetiminde tutulan tutanakla sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremde kaybettiği yakınlarına ait eşyaları ararken bulduğu ziynet eşyalarını ve parayı yetkililere ulaştıran vatandaşın takdire şayan davranışta bulunduğunu belirtti.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI 200 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA BULDU

Bağlar Belediyesi görevlilerince şu ana kadar 200 bin lira değerinde altın ve para bulunularak tutanakla adli makamlara teslim edildiğini belirten Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Bir kardeşimiz, yakın akrabalarına ait eşyaları ararken bu eşyaların arasına karışmış para ve altın buldu. Hemen gelip belediye personelimize ve polise bilgi verildi. Polis gözetiminde tutulan tutanakla adli makamlara teslim edildi. Bu davranış bizi duygulandırdı. İyi ki böyle altın kalpli insanlarımız var."