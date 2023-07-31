Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Hasan Kılıç (30), serinlemek için girdiği Dicle Nehri´nde boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kayaköyü Mahallesi Dicle Nehri'nde meydana geldi.

SUYA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLDU

Hasan Kılıç (30)

Serinlemek için suya giren Hasan Kılıç'tan bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'nın haberine göre; ekiplerin sudaki aramasında, Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.