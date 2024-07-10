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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da akraba kavgası kanlı bitti: 2 kardeş yaralandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da akraba kavgası kanlı bitti: 2 kardeş yaralandı

        Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 2 kardeş yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 00:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:31
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        Akraba kavgası kanlı bitti: 2 kardeş yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kardeş yaralandı.

        Fırat Mahallesi 493. Sokak'taki bir sitenin farklı bloklarında ikamet eden ve aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında sitenin bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        AA'nın haberine göre; kavgada, Meral A. ve kardeşi Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Meral A. ve Mehmet A'nın, bugün merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çıkan silahlı kavgada yaralanan Ümit A'nın kardeşleri olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin Ümit A'yı yaraladıktan sonra kaçan O.D'nin yakalanması için de çalışması sürüyor.

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        #Diyarbakır
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