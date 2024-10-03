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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da 3 bin öğrenciye destek | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da 3 bin öğrenciye 15 bin TL destek

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen 3 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği verecek. Bugün başlayan müracaatlar 1 Kasım'da sona erecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:02
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        Diyarbakır'da 3 bin öğrenciye destek
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'tan önce kentte ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yapan öğrencilere eğitim desteği verme kararı aldı.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülecek proje kapsamında devlet ile özel üniversiteleri yüzde yüz burslu kazanarak ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran 30 yaş ve altı 3 bin öğrenciye, 2 ay arayla 5'er bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL eğitim desteği verilecek. Bugün başlayan müracaatlar 1 Kasım'da sona erecek.

        Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, belediyenin https://egitimdestek.diyarbakir.bel.tr/ adresinden başvurabilecek. Devlet Üniversitelerine genel yetenek sınavi ile yerleşen öğrenciler ile vakıf, özel üniversitelere yüzde 100 burslu yerleşen öğrenciler ise belgelerini elden teslim ederek başvuru yapabilecekler.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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