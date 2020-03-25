Diyanet TV koronavirüs nedeniyle yayın içeriğini değiştirdi

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşların zamanı daha anlamlı kılabilmesi için Diyanet TV'nin önemli bir sorumluluk taşıdığını belirtti.
Bu zorlu süreçte sağlıklı olmak gibi doğru bilgi edinmenin de önem taşıdığına dikkati çeken Kurt, "Ekranlarımızdan uzman kişiler ve doğru bilgi kaynaklarıyla vatandaşımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Devam etmekte olan programlarımızla vatandaşlarımızın hem sağlık hem de psikolojik anlamda doğru uzmanlar tarafından bilgilendirilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.
Kurt, koronavirüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla geçen hafta "Tesbihat" programının yayınlanmaya başladığını bildirerek, şunları söyledi:
"Her akşam saat 19.30'da 'Kur'an ve Dua' programı yayınlanıyor. Bu programda aşr-ı şerif okunacak ve ardından farklı hocalarımızın yapacakları dualar yer alacak. Kur'an, tesbihat, sohbet ve duanın yer aldığı 'Camiden Hayata' adlı programımız her sabah 07.00 ile 07.50 arasında yayında olacak. Koronavirüs nedeniyle insanımız cami ortamından uzaklaştı. Cami havasını, iklimini evlerimize taşıyabilmek için camilerde söylenmiş ilahilerimizi, vatandaşımızın ekranına taşımaya çalışacağız."
- "Devlet yetkililerinin tavsiyelerine uymalıyız"
Müslümanların koronavirüs salgınına yönelik araştırmaları yaparken İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve hadisleri de okuması gerektiğini dile getiren Kurt, şu ifadeleri kullandı:
"Bir Ayet Bir Yorum, Bir Hadis Bir Yorum programımızda 'Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden hareketle salgın hastalık dönemini nasıl anlamlandırabiliriz? Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden hareketle bu yaşananları nasıl anlamlandırabilir ve bu süreci daha sağlıklı nasıl geçirebiliriz?' sorularına dair vatandaşımıza katkılar sunmaya çalışacağız.
Çocuklarımızı da unutmadık. Televizyon ekranımızdaki çocuk saatinin zamanını artırdık. Nasreddin Hoca'nın en tatlı haliyle çocuklarla buluşturulduğu Şeker Hoca'nın ağzından da çocuklarımıza dikkat edilmesi gereken tavsiyeleri sunuyoruz."
Kurt, devlet yetkililerinin koronavirüs nedeniyle aldığı kararlara harfiyen uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Tavsiyelere uymalıyız. Bu konuda herhangi bir zafiyete sebebiyet vermemeliyiz. Başkanlık olarak da bütün açıklamalarımızı yapıyoruz. Bütün bunlarla ve aldığımız tedbirle birlikte tevekkül ve duayla hep beraber bu sıkıntılı süreci inşallah aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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