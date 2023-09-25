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        Haberler Gündem DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Diyanet 2.450 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        Diyanet personel alımı başvuruları başlıyor! İşte Diyanet 2.450 personel alımı başvuru ekranı...

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. KPSS şartı bulunan Diyanet personel alımı başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla e-Devlet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranı üzerinden alınmaya başlanacak. İşte 2023 Diyanet personel alımı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 08:36 Güncelleme: 25.09.2023 - 08:36
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        • 1

          Diyanet personel alımı başvuru ekranı, Bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. En az 50 KPSS puanı ile İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyim branşlarında olmak üzere 2 bin 450 personel alınacağı Diyanet İşleri Başkalığı tarafından açıklanmıştı. e-Devlet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kurum Dışı Sınav Girişi' ekranına giriş yapanlar Diyanet personel alımı başvurularını 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla gerçekleştirebilecekler. İşte Diyanet 2.450 personel alımı e-Devlet başvuru ekranı ve başvuru detayları...

        • 2

          DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

          Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek.

          DİYANET PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı müracaatları, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 25.09.2023 - 06.10.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

          DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          DİYANET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

          1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

          2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

        • 5

          3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

          4. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

          5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

          6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

          7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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