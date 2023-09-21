Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere 2 bin 450 personel alımı yapılacak. Diyanet tarafından yayınlanan ilana göre taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonuçlarına göre personel alımı müracaatları, “sinav.diyanet.gov.tr” internet sitesi üzerinden yapılacak. İşte 2023 Diyanet personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...