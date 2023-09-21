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        Haberler Gündem DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2023 | 2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler ve nasıl başvuru yapılır?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı yapacak!

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımında 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımında aranan şartları ve nitelikler Diyanet'in internet sitesi üzerinde yer aldı. İşte 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:20
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere 2 bin 450 personel alımı yapılacak. Diyanet tarafından yayınlanan ilana göre taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonuçlarına göre personel alımı müracaatları, “sinav.diyanet.gov.tr” internet sitesi üzerinden yapılacak. İşte 2023 Diyanet personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

        • 2

          DİYANET 2450 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

          Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek.

          DİYANET PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          DİYANET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

          1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

          2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

          3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

          4. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

          5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

          6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

          7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

        • 4

          PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı müracaatları, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 25.09.2023 - 06.10.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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