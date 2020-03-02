Kandiller ne zaman? sorusu 2020 yılının ilk kandilini dualarla idrak ettikten sonra gündeme geldi. İslam dünyası Miraç Kandili ve Berat Kandili için şimdiden hazırlıklara başladı. İki önemli kandilin ardından Ramazan ayı başlayacak. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günleri takvimi haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Şaban ayının 14'ünde idrak edilen Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü kutlanacak.

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. İslam dünyası 23 Nisan'ı 24'e bağlayan gece ilk sahura kalkarak niyet edecek ve 24 Nisan'da akşam ezanıyla birlikte ilk orucu açacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ