23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç ibadetini eda eden vatandaşlarımız orucu bozan durumları merak ederek araştırmaya başladı. Oruç tutacak olan müminlerin oruç ile ilgili en çok merak ettiği sorulardan biriside banyo yapmak orucu bozar mı? Duş almak orucu bozar mı? Soruları oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklamaya göre banyo yapmak orucu bozar mı? Banyo yaparken genze su kaçması orucu bozar mı ve kaza gerektirir mi? Konu ile ilgili detayları sizler için derledik.
Müslümanların Allah'tan gelen bereketi, rızkı derinden hissedeceği her dakikası tövbe ve şükür ile geçmesi makbul olan Ramazan ayına eriştik. İslam’ın şartlarından birisi olan Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın orucunu kusursuz bir şekilde tutmak adına orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Özellikle akıllarda soru işareti yaratan bir durum olan oruçlu iken banyo yapmak, duş almak, gusül abdesti almak orucu bozar mı? bizde bu yazımızda banyo yapmak orucu bozar mı? Sorusuna ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklamaları derledik.
DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan ayında oruç tutan kişilerin oruçlu iken banyo yapması, duş alması normal şartlarda oruçlarını bozmaz. Oruçlu iken yapılan banyo orucu bozmadığı gibi denize girmek, nehre ya da havuza girmek de orucu bozmaz. Ancak denize, nehre veya havuza girme esnasında ağza, genze ve buruna su kaçması halinde oruç bozulur. Bu durum kişinin isteği dışında gerçekleştiği için kişinin Ramazan ayı sonrasında orucunun bozulduğu o gün için orucunu kaza etmesi gerekir.
Oruçlu iken ağız veya burundan su yutulmadığı müddetçe yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Peygamber Efendimizin eşlerinden Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (S.A.V.)'in Ramazan ayında imsak vaktinden sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, "Savm", 25).
Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklama dâhilinde "Oruçlu iken banyo yapmanın hiç bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak oruçluyken banyo yapıldığı vakitlerde kulaklara, ağız ve buruna su kaçırmamaya azami derecede dikkat edilmesi gerekmektedir Aksi halde oruç bozulur bu sebeple oruçlu iken banyo ya da abdest alırken su yutulmamalı ve boğaza kaçırmamalıdır.
Oruçlu olunduğu vakitte banyo yaparken ağza su kaçması halinde bozulan orucun günü gününe orucu kaza yapması gerektirir. Ancak kulağa kaçan suyun mideye ulaşmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış olduğundan dolayı orucu bozmadığı belirlenmiştir.
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