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        Haberler Gündem Güncel Diyanet, Fatih Süleyman Denizolgun hakkında hukuki işlem başlattı | Son dakika haberleri

        Diyanet, Fatih Süleyman Denizolgun hakkında hukuki işlem başlattı

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Süleyman Denizolgun'un sosyal medya platformu X üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelttiği ithamlar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu iddialar ile ilgili suç duyurusu yapılacağı ifade edildi

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        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 23:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 23:58
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        Diyanetten iddialara yanıt
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        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

        "Son günlerde sosyal medya platformu X üzerinden Fatih Süleyman Denizolgun tarafından yapılan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

        Söz konusu ziyaret, o dönemde milletvekili olan Fatih Süleyman Denizolgun'un ısrarlı görüşme talebi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından belirlenen randevu çerçevesinde gerçekleşmiştir. Görüşmenin, kendisinin davet edilmesi suretiyle yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

        Fatih Süleyman Denizolgun'un, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen dile getirdiği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da hikayenin içine katarak belirttiği asılsız iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, iddia edilen "Kurişiler" isimli grup ve bu grubun başındaki kişiyle herhangi bir tanışıklığı, görüşmesi ya da ilişkisi bulunmamaktadır.

        Şahsın ortaya attığı asılsız iddialar ve iftiralar hakkında hukuki süreç başlatılacak olup, gerekli suç duyurusu yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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