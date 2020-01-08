Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası yarın Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

HAC KAYIT BELGELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE 2 BİN KİŞİLİK KONTENJAN

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını aktararak, Başkanlığın internet sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu bildirdi.

Şehit eşi, evlenmemiş çocuğu, anne, babası ile gazi ve eşlerinden başvuruda bulunanların kurasız hacca götürüleceğini anımsatan Bircan, "Şehit yakınları ve gaziler için bu yıl 2 bin kişilik bir kontenjan ayırdık. Geçen sene başvuranların sayısı 1600'dü. Sayının fazla olması durumunda kontenjanı artırabiliriz. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başvuru sayısı 2 binden fazla olduğu takdirde onlara ayrıca kontenjan tahsis edebileceğiz." diye konuştu.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

2020 YILI HAC KESİN KAYITLARI

1- 2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00’da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir.

2- Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00’den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecektir.

3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00’dan itibaren;

a- www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.

b- Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden de alabileceklerdir.

c- Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir.

Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra;