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Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 20 Mayıs 2022 Cuma hutbesi konusu belli oldu! 20 Mayıs 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 20 Mayıs Cuma hutbesi konusu belli oldu!

Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yayınlandı. Mübarek Cuma gününde binlerce Müslüman hutbe dinleyecek ardından cemaatle camide namaz kılacak. 20 Mayıs Cuma hutbesinin konusu “Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak” oldu. İşte, 20 Mayıs 2022 Cuma hutbesi konusu...

20.05.2022 - 09:00 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Diyanet İşleri Başkalığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu haftanın Cuma hutbesini yayınladı. Mübarek Cuma gününü ibadetle geçirmek isteyen binlerce vatandaş 20 Mayıs günü Cuma hutbesini dinlemek ve Cuma namazını kılmak için camilere akın edecekler. Bu hafta Cuma hutbesi konusu “Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak” oldu.

  • 20 MAYIS CUMA HUTBESİNİN KONUSU

    DİJİTAL DÜNYADA DEĞERLERİYLE AİLE OLMAK

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.” 

    Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir.”

  • Aziz Müminler!

    Yüce dinimiz İslam, meşru bir nikâh ile aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütler. İslam, gayr-ı meşru ilişkilere, hayâsızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez. 

  • Kıymetli Müslümanlar!

    Aile; iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Nefsimizi ve neslimizi emniyet altına alan, temiz ve sağlıklı bir toplumu inşa eden yegâne kurumdur. Aile, dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir limandır. İnsanı insan kılan değerlerin öğrenildiği bir ahlak mektebidir. Kişiyi iyiye ve doğruya yönlendiren bir rehber; günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkandır.

  • Değerli Müminler!

    Dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkânından yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal âlemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekînet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz. 

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