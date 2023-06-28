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Diyanet açıkladı: Kurban Bayramında kurban kesmek yerine sadaka ya da bağış verilir mi?

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek yerine sadaka veya bağış verilir mi?

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da bu sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edilen konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Peki, adak kurbanı Kurban Bayramı'nda kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

Giriş: 28.06.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurbanla iligli birçok sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edilip araştırılanlar arasında "Kurban Bayramı'nda kurban kesmek yerine sadaka veya bağış verilir mi?" sorusunun cevabı da yer alıyor... Merak edilen soruyla ilgili Diyanet'ten cevap geldi. İşte merak edilen soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yanıt...

  • KURBAN BAYRAMI'NDA ADAK KURBANI KESİLİR Mİ?

    İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 40). Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 360). Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetinin rüknüdür.

    Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

     

    Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

     

  • Allah Teâla’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 454, 463). Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz (Serahsî, el-Mebsût, XII, 13).

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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