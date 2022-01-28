Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İnanç

Diyanet 2022 Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte? Regaip Kandili'nin önemi nedir?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Tüm islam alemi Regaip Kandili gecesi dua ve namazlarla geceyi idrak edecek. 2022 yılı Diyanet takviminde kandil günleri yayımlandı. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte? Regaip Kandili'nin önemi nedir?

28.01.2022 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Diyanet 2022 Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte? Regaip Kandili'nin önemi nedir?
2022 yılı Regaip Kandili tarihi...
0:00 / 0:00

Müslümanlar için 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem arz eden üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Şaban ve Ramazan ayı ile son buluyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran üç aylar için geri sayım başladı. İşte, 2022 Regaip Kandili ve üç aylar başlangıç tarihi...

DİYANET 2022 REGAİP KANDİLİ TARİHİ

2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile kutlanacak.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır. “De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm’dir” (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te‘âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üç ayların başlangıcı olan Receb ayı girdiğinde yaptığı: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Ahmed İbnü Hanbel, el-Müsned, 1/259) şeklindeki duâsı bizler için konunun ehemmiyetini kavrama açısından önemli bir delildir.

Haram aylardan biri olması hasebiyle Receb-i Şerîf ayında sevaplar katbekat katlanacaktır. En önemli hususiyeti bağışlanma ayı olan ve büyükler tarafından “azatlılar ayı” olarak anılan bu ayda oruç tutmanın fazîleti de pek büyüktür. Bilhassa ilk gününü oruçlu geçirmek ve ay boyunca imkânlar elverdiği kadar oruç tutmak Receb-i Şerîf’i ihyâ ve nice müjdelere nâiliyet açısından önemli bir tavır olacaktır.

Mevlâ Te’âlâ: “(Habîbim) De ki: Eğer duânız ve ibâdetiniz olmasa, Rabbiniz size ne diye değer versin” (Haşr Sûresi:18) buyurarak kulları değerli kılan asıl unsurun ‘kulluk’ olduğu vurgusuyla beraber, duâ ve ibâdetleri artırarak düzenli olarak sürdürmenin önemini de beyan etmiştir.

Receb-i Şerîf’in girişiyle birlikte kavuşacağımız bu mübârek mevsim sırasıyla; bu ayda bulunan Reğâib ve Mi‘râc geceleriyle, daha sonra Şa‘bân-ı Şerîf ayı ve bu ayda bulunan Berât gecesiyle ve Ramazân-ı Şerîf ayıyla birlikte devam edip bu ayda yer alan Kadîr gecesiyle nihâyete erecektir. Rabbimiz Azze ve Celle müstefîd eylesin. Âmîn.

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

1

C.AHİR

1444

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

........

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
2022 Regaip Kandili ne zaman?
2022 Regaip Kandili ne zaman?
2022 Ramazan ne zaman?
2022 Ramazan ne zaman?
Bahis kuponlarına dikkat! 35 gözaltı
Bahis kuponlarına dikkat! 35 gözaltı
ABD basınından kritik 'Pegasus yazılımı' iddiası
ABD basınından kritik 'Pegasus yazılımı' iddiası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.