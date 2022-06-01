TDV ile beraber 1993 yılından bu yana aralıksız şekilde büyük bir hassasiyetle vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Erbaş, "Amacımız, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırarak bayram sevincini ve mutluluğunu daha fazla kardeşimizle paylaşmak, mazlum, mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmektir." diye konuştu.

TDV'nin son derece şeffaf şekilde hizmet ürettiğini vurgulayan Erbaş, "Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.