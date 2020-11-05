Böbrek hastalarının böbrek yetmezliği nedeni ile takviye olarak kan temizleme işlemi uygulaması diyaliz olarak adlandırılır. Böbrek yetmezliği olan kişiler; doğal olarak idrar ve kan temizlenme işlevini yerine getiremezler. Bu durum vücutta oluşan zararlı maddelerin ve idrarın vücut dışına atılması işlemi; makine aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu sayede hastalar en azından yaşam kalitelerinin artması açısından rahat edebilmektedirler. Diyaliz makinesine bağlanmak suretiyle kan temizleme işlemi yapılması hemodiyaliz olarak isim alır.
Böbreklerin yerine getiremediği kan temizleme ve sıvı atma işlemini sağlayan diyaliz makinesi çok karmaşık bir sisteme sahip değildir. Diyaliz makinesi ile yapılan işlem; atardamar ve toplardamarlardan alınan kanı temizleyerek tekrar vücudun içerisinde temiz olarak hareket etmesini sağlar. Genelde kanın süzülmesi için kimyasal ve hayvansal zarların kullanılması sağlanır. Makinenin içerisinde iki tüp bulunmaktadır. Bu tüplerin içerisinde tuz içerikli solüsyonlar vardır. Zararlı maddeler tüpün içerisinde zar yardımı aracılığıyla ayrılarak tüpe alınır ve temizlenerek kan pompalanması ile süreklilik sağlanmış olur. Damardan 3 şekilde kan alımı yapılır. Fistül ile koldan kan alımı, jugular vene boyundan kan alımı ve sentetik bir malzeme sağlanarak alınmasına sent adı verilir. Acil durumlarda kan alımı genel olarak boyun ve omuz bölgesindeki toplardamar ile atardamarlardan alım sağlanır.
Aciliyet olmaması halinde koldan kan alımı sağlanmaktadır. Sürekli kullanım olacağından fistül kan alımı açılan kısım kapalı olarak tutulmalı ve özenilmelidir. Aynı kısım sürekli kullanılan bölgedir.
Hemodiyaliz hastaları makineden kan temizleme işlemini tek bir seferde yaşamazlar; düzenli olarak bu işlemin yapılması tekrarlanır. Haftalık olarak diyalize bağlanan hastalar kan alınan kısımları temiz tutmak zorundadırlar. Hastanın durumuna ve kandaki zararlı maddenin miktarına göre 3-4 kez ya da 3-4 saatlik bir diyaliz ünitesinde bağlı kalırlar. Kanın alınan kısmında fistülün korunması sağlanmalı, oynanmamalı ve hareket ettirilmemelidir. Kan alınan kol ile ağır kaldırmamak, sıkı giysiler giymemek gereklidir. Fistülün olduğu bölge tıkanma yapabilir o açıdan bazı damar açıcı merhem kullanılabilir ya da sıcak suyla masaj yapılarak açılması gereklidir.
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