Başkasına önerilen ilacı kullanmak

Herkesin yapısı, kilosu, gerekli ilaç dozu, hastalığının şiddeti birbirinden farklılık gösteriyor. Bir hastaya uygun olan ve ona iyi gelen ilaç diğer hastaya iyi gelmeyebiliyor. Bu nedenle doktor önerisi olmadan ilaç denemek oldukça riskli olduğundan mutlaka doktorunuza danışın.