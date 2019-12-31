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Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından hareketsizliğe günlük yaşantımızda yaptığımız birçok yanlış, diyabete davetiye çıkarıyor. Ülkemizde diyabet görülme sıklığının son 10 yılda iki kat arttığını ve 7 milyon diyabet hastası bulunduğunu belirten Endokrinoloji Uzmanı Dr. Funda Öztürk “Diyabet gerektiği gibi tedavi edilmezse kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı, diyabetik ayak yarası gibi ciddi sorunlara yol açabilen bir hastalıktır.
Sağlıklı beslenme, yaşam tarzı değişikliği, düzenli egzersiz ve tıbbi kontrollerin düzenli yapılmasıyla hastalığın gidişatı kontrol altında tutulabilir; diğer organların zarar görmesi engellenebilir” diyor. Dr. Funda Öztürk kan şekeri kontrolünü bozabilen 10 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Hareketsiz yaşam sürmek
Kan şekeri ve kilo kontrolünde en önemli unsur egzersiz. Diyabet hastası yaşına ve ek hastalıklarına göre kendine uygun egzersizi seçip, haftada en az 3 gün düzenli egzersiz yapmaya dikkat etmeli.
Çoğu hasta için en güvenilir egzersiz yürüyüş yapmak. Egzersizin aç karnına yapılması kan şekeri düşüklüğüne yol açabileceğinden dolayı; egzersize ana öğünden 1 saat sonra ya da ara öğünden 30 dakika sonra başlamak gerekiyor.
Bitkisel olduğu belirtilen ilaçlar denemek
Kan şekeri kontrolü sağlayabileceği düşünülen bitkisel gıdalar veya çeşitli kürleri denemek çok zararlı olabileceğinden kesinlikle uzak durulmalı. Piyasada satılan veya hastanın kendisinin aktarlardan alarak hazırladığı karışımlar ciddi yan etkilere yol açabiliyor.
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