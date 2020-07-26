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DİTİB Almanya genelinde kurban bağış standları açtı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürütülen "2020 Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Almanya genelinde kurban bağış ve tanıtım stantları açıldı.

26.07.2020 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
DİTİB Almanya genelinde kurban bağış standları açtı
AA

Köln DİTİB Merkez Camii’ndeki kurban bağış ve tanıtım standının açılışında konuşan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfı ile yürütülen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunun Almanya genelinde sürdüğünü belirterek, "Eyalet ve bölge merkezleri ile bağlı cemiyetlerde, bağışçıları vekaletle kurban kesim konusunda bilgilendirmek ve bağışlarını kabul etmek amacıyla stantlarımız kuruldu." dedi.

Bağışçıların PayPal ödeme sistemi üzerinden, havale yoluyla veya bizzat makbuz karşılığı kurban bağışında bulunabileceğini dile getiren Türkmen, "Bu bayramda da cemaatimizin destekleriyle dünya çapında 150 ülke ve 450 farklı bölgede, milyonlarca aileye umut olmanın ve onların dualarında yer bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyon sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl kurban kesim bedellerinin 125 avro olarak belirlendiğini söyleyen Türkmen, bağış yapmak isteyenlerin stantların yanı sıra DİTİB'in sitesinden online olarak kurban vekaletlerini verebileceklerini vurguladı.

DİTİB 28 Temmuz'a kadar banka havalesi yoluyla 31 Temmuz'a kadar da makbuz karşılığı camilerde kurban bağışı kabul edecek.

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