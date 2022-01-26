Disney Plus, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geopgraphic içerikleriyle birlikte birçok platforma özel dizi, film ve orijinal içeriği izleyicilerle buluşturuyor. Disney+, Tirkiye'ye geleceğini doğruladı. Peki, Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
DİSNEY PLUS TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Disney Plus Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan 10 yıllık yayın lisansı alarak Türkiye'de yayın hayatına başlayacağı doğrulandı. Disney Plus'ın Türkiye'de tam olarak ne zaman yayına başlayacağı belli olmasa da 2022'nin yaz aylarında Türkiye'de açılacağı açıklandı.
DİSNEY PLUS TÜRKİYE FİYAYI NE KADAR OLACAK?
Disney Plus'ın Türkiye fiyat listesi henüz resmi olarak belli olmadı.
Disney+, şu anda ABD’de aylık 6,99 dolar, yıllık ise 69,99 dolarlık bir abonelik ücreti talep ediyor.
Amazon Prime Video ve Netflix platformları Türkiye için özel fiyatlandırma yapıyor. Disney Plus'ın da benzer bir politika uygulayıp uygulamayacağı henüz belli olmadı.
DİSNEY PLUS NEDİR?
The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.
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