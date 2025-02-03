Gündelik yaşantınızda, rahat bir şekilde gülmenizi, yemek yemenizi, sosyal yaşantınızı hatta aynaya baktığınızda moralinizi bile bozabilecek diş çürüklerinin neden olduğunu bilmek önemlidir. Bu nedenle, çürüme sürecini anlamak, diş sağlığını korumak için kritik önem taşır.

ÇÜRÜK DİŞ NEDEN OLUR?

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Ağızda varolan bakteri plakları, asitler üretip diş minesine saldırır. Bu bakteri plakları asit üretimini şekerli gıdaların artıklarından faydalanarak yapar. Bakteri plaklarının diş minesine saldırması sonucu dişler çürür. Çürük dişlere neden olan en temel faktörler şekerli gıdaların aşırı tüketimi, dişlerin fırçalanmaması ve yeterli ağız hijyeninin yapılmamasıdır.

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Diş çürümesi genellikle şu sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar:

- Dişlerin fırçalanmaması

- Şekerli gıdaların yoğun tüketimi

- Yetersiz ağız hijyeni

- Ağız kuruluğu

- Dişte meydana gelen çatlaklar

- Florür eksikliği

- Diş eti çekilmesi

- Genetik faktör

- Anoreksiya ve bulimia gibi yeme bozuklukları

ÇÜRÜK DİŞ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş çürüğünün meydana geldiği dişin boşluğundaki ağrı, yoğun bir şekilde hissedilen ağız kokusu, dişte kahverengi, siyah veya beyaz lekelenme ve sıcak-soğuk suyla temas edildiğinde oluşan diş hassasiyeti çürük dişlerin en belirgin semptomlarındandır.

Dişlerin çürümeye başladığı genellikle şu belirtiler sonucu belli olur:

- Zaman zaman keskinleşen diş ağrısı

- Dişte belirgin şekilde ortaya çıkan delik ve boşluklar

- Yoğun bir şekilde hissedilen ağız kokusu

- Dişte kahverengi, siyah veya beyaz lekeler

- Sıcak-soğuk suyla temas edildiğinde oluşan diş hassasiyeti

- Diş eti kanaması

- Herhangi bir besinin ısırılması sonucu hissedilen ağrı

- Yüzün şişmesi

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DİŞ ÇÜRÜMESİNİN YAYGIN NEDENLERİ NELERDİR?

1. KÖTÜ BESLENME

Ne yediğiniz önemlidir. Çok fazla şekerli yiyecek ve içecek tüketiyorsanız veya nişasta oranı yüksek bir diyet uyguluyorsanız, ağzınızı bakterilerin beslenebileceği şekerlerle dolduruyorsunuz. Çok asitli yiyecekler ayrıca diş minesini zayıflatarak diş çürümesine de katkıda bulunur.

2. AĞIZ KURULUĞU Lizozim, tükürüğünüzde bulunan ve plak oluşumunu doğal olarak engelleyen bir enzimdir. Ağızda aşırı kuruluk, bu önleyici enzimin varlığını azaltır, bakterilerle savaşma yeteneğini sınırlar ve diş çürümesine yol açar. 3. DİŞ GICIRDATMA Birçok insan dişlerini gıcırdattığını fark etmez, çünkü bu genellikle uykudayken olur. Dişleri birbirine gıcırdatmak diş minesini aşındırır ve bu da onları çürümeye daha yatkın hale getirir. İhtiyacınız olursa, bir diş hekimi gece takmanız için bir ısırık koruyucusu önerebilir. REKLAM 4. YETERSİZ AĞIZ HİJYENİ Çürükleri karşılamanın en hızlı yolu diş bakımında gevşek davranmaktır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalamamak veya diş ipi kullanmamak, ağız gargarası kullanmamak veya dilinizi fırçalamamak dişlerinizi çürümeye karşı savunmasız bırakacaktır. Dişlerinizi her seferinde iki dakikadan az fırçalamak da çürüklere yol açabilir. 5. GENETİK YATKINLIK Bazı insanlar, kalıtsal bir yatkınlık nedeniyle diş çürümesine daha yatkındır. Bu nedeni özel olarak ele almak için yapabileceğiniz hiçbir şey olmasa da, sorunu en aza indirmek için diş hijyeninizde daha dikkatli olabilirsiniz. 6. AŞIRI FIRÇALAMA Çok sert bir fırçayla çok sert fırçalamak diye bir şey vardır. Diş minesini kesmemek ve çürümenin dişin daha derinlerine ulaşmasına izin vermemek için nazik olun ve fırçalarken acele etmeyin. REKLAM 7. DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ Diş etleriniz geri çekildikçe, dişin daha fazla kısmı, hatta kökü bile açığa çıkar ve çürümeye karşı hassas olan daha geniş bir diş alanı oluşur. DİŞ ÇÜRÜKLERİ HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR? 1. ERKEN DOĞUM Yapılan araştırmalar, prematüre doğan bebeklerin annelerinin hamilelik döneminde diş problemleri veya diş eti hastalıkları yaşadığını göstermektedir. Dişlerde bulunan bakteriler birçok organa geçebilmekte ve bu organları etkileyebilmektedir. Hamilelik sırasında, annenin diş çürüğü gibi diş sorunları varsa , ağzındaki bakteriler plasentaya ulaşabilir. Bu nedenle, doğmamış bebeği etkileyebilir ve sağlıklı bebeklerden daha az vücut ağırlığına sahip olmasına ve annenin erken doğumla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile kadınlar düzenli olarak diş hekimini ziyaret etmelidir. 2. KALP RAHATSIZLIKLARI Yapılan araştırmalar sonucunda ağız yoluyla vücuda giren bakterilerin damar tıkanıklığı, felç veya kalp krizi gibi durumlara yol açabildiği görülmüştür. Ağızda kalan bakteriler vücutta sindirilir ve kana karışır. Kan yoluyla kalbe ulaşır ve Enfeksiyöz Endokardit olarak bilinen tehlikeli bir enfeksiyona yol açabilir.

REKLAM 3. AKCİĞER İLTİHAPLANMASI Diş çürükleri zatürreye de neden olabilir. Çünkü ağızdan veya diğer yerlerden vücuda giren bakteriler akciğerlere ulaşır ve akciğer enfeksiyonuna neden olur. Zatürre özellikle yaşlı hastalar için son derece tehlikelidir. 4. DİŞ ETİ HASTALIKLARI Ağız bakımını ihmal etmek sadece diş çürümesine neden olmaz. Aynı zamanda ağızdaki plak nedeniyle diş eti hastalığı da oluşabilir. Bu hastalık ağzınızda oluşur ve ağızdaki bakteriler yiyeceklerle sindirildiğinde organları da etkiler. Diş eti hastalığının üç aşaması vardır: -İlk aşamada, gingivitis adı verilen, diş etlerinde aşırı plak oluşumu iltihaplanmaya neden olur. Sonuç olarak diş etlerinde şişme meydana gelir. Bu sorun, dişleri düzenli olarak fırçalayarak ve diş ipi kullanarak çözülebilir. - İkinci ve üçüncü evrelerde ağızdaki kemikler ve dokular ciddi şekilde etkilenir. Biriken plak dişleri deforme ettikçe geri dönüşü olmayan hasarlar oluşur. Hasarın şiddetine göre uygun tedavi uygulanmalıdır. Tedavi uygulanmazsa diş eti hastalıkları diş kaybına neden olabilir.