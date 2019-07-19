Diskalifiye kelimesi nasıl yazılır, anlamı nedir? İmla kuralları arasında bu soru merak ediliyor.

DİSKALİFİYE NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, diskalifiye şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "dizkalifiye" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "diskalifiye"dir.

DİSKALİFİYE ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre diskalifiye; "yarış dışı bırakılmış" anlamına gelmektedir.