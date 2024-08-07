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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Disk atmada Roje Stona olimpiyat rekoruyla şampiyon! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Disk atmada Roje Stona olimpiyat rekoruyla şampiyon!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:34
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        Disk atmada olimpiyat rekoru!
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        Jamaikalı Roje Stona, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler disk atmada olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler disk atma finalleri gerçekleştirildi.

        Jamaikalı Roje Stona 70.00 metrelik derecesiyle, Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna'ya ait (69.89) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

        Bu disiplinde 74.35'le dünya rekortmeni Litvanyalı Mykolas Alekna 69.97'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Matthew Denny 69.31'le bronz madalya elde etti.

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